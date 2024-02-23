دانييلا رحمة تطل بغطاء رأس وعباءة طويلة.. وهكذا بدت!

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص، أطلت فيها من المملكة العربية السعودية.

ولفتت دانييلا الأنظار بظهورها بغطاء رأس باللون البيج، وعباءة طويلة وواسعة باللون نفسه، ونسقت معها حقيبة يد باللون الأسود من دار شانيل للأزياء، ومجموعة أكسسوارات باللون الذهبي.

وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع إطلالة دانييلا، وأكدوا أنه يليق بها بشكل كبير.

ومن المعروف أن علاقة دانييلا رحمة بعائلتها، التي تعيش في أستراليا، جميلة جداً، وتنشر دانييلا دائماً صوراً برفقة أفراد عائلتها.

دانييلا لها شقيقة يعتبر البعض أنها تشبهها كثيراً في الملامح، بينما يعتبر البعض الآخر أن لكل واحدة منهما جمالها. ​​​​​​​

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