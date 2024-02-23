“هيت الموسم”.. هيفاء وهبي تواصل تحطيم الأرقام بـ”وصلتلها”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل النجمة اللبنانية هيفاء وهبي تحطيم الأرقام القياسية بأغنيتها الجديدة “وصلتلها”، إذ تخطى كليب الأغنية الـ15 مليون مشاهدة بعد 3 أسابيع فقط من صدوره.

وبمعادلة حسابية بسيطة، إن جمعنا مشاهدات الفيديو الأوّل الذي عرضته هيفاء وهبي للأغنية من مشاركتها في حفل انخاب ملك جمال لبنان (16 مليون مشاهدة) مع المشاهدات التي حققها الكليب تكون الأغنية قد تخطت الـ31 مليون مشاهدة في شهر واحد فقط.

وتحافظ أغنية “وصلتلها” منذ صدورها على المراتب الأولى بين الأغنيات الأكثر استماعاً ورواجاً عبر المواقع الموسيقية في لبنان ومصر والسعودية والمغرب وتونس والجزائر وغيرها من البلدن العربية.

نجاح أغنية “وصلتلها” لم يقتصر على الأرقام ونسب الاستماع والمشاهدة فقط، بل على مواقع التواصل الإجتماعي تنتشر فيديوهات لعدد كبير من المتابعين يستمعون للأغنية ويقومون بحركات تعبيرية تعبّر عن الكلمات، لتستحق الأغنية أن تكون وبجدارة “هيت الموسم”.

أغنية “وصلتلها” هي من كلمات محمود عبد الله، وألحان الراحل محمد النادي، وتوزيع نور ميكس وماسترينغ سليمان دميان.