كريم العمري يخوض السباق الرمضاني بمسلسل "محارب"

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفنان كريم العمري، لخوض السباق الرمضاني المقبل 2024 بمسلسل "محارب" للفنان حسن الرداد.

وكان "العمري"، روج لمسلسل محارب، ونشر البوستر الرسمي له، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

ويشار إلى أن مسلسل "محارب"، بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، نرمين الفقى، ناهد السباعي، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

وتدور أحداث مسلسل محارب، في اطار اجتماعى تشويقى، حول الشاب (عزيز) القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تماماً بعد وفاة والده، ويضطر للعمل لاعالة أسرته حتى يكتشف سراً كبيراً يغير مسار حياته.

آخر أعمال الفنان كريم العمري

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم العمري، مسلسل "المتهمة" وتم عرضه عام 2022، وحقق نجاح كبير وقتها.

تدور أحداثه حول امرأة تجد نفسها متهمة بجريمة قتل لا تذكر عنها أي شيء، وتكرس حياتها لمهمة العثور على المجرم الحقيقي وإثبات براءتها فتتصاعد وتيرة الأحداث.

ويذكر أن مسلسل "المتهمة"، بطولة عادل كرم، درة، أسامة عباس، علي الطيب، دياب، عاطف عمار، كريم العمري وإخراج تامر نادي.