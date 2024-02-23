200 مليون دولار ميزانية “جوكر 2”.. وهذا ما تقاضاه النجوم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نحو ثمانية أشهرٍ تفصلنا عن عرض الجزء الثاني من فيلم «جوكر»، للمخرج تود فيليبس، وهو أحد الأفلام المنتظرة لهذا العام، ورغم أننا لا نزال نجهل عنه الكثير من التفاصيل، فإن تكلفته وأجور نجومه صارت معروفة.

ووفقاً لمجلة «فارايتي»، فإن ميزانية الفيلم المقبل، الذي يحمل عنوان «Joker: Folie à Deux»، تبلغ 200 مليون دولار، أي ما يزيد بحوالي 20 مليوناً عن ثلاثة أضعاف ميزانية الفيلم الأول، الذي بلغت تكلفته نحو 60 مليون دولار.

ومن الواضح أن نجاح الممثل خواكين فينيكس في دور «الجوكر»، بالجزء الأول دفعه إلى طلب مبلغٍ ضخمٍ هذه المرة؛ لتجسيد الشخصية التي لاقت رواجاً كبيراً، إذ أفادت مجلة «فارايتي»، نقلاً عن مصادر مقربة من فريق الإنتاج، أن النجم حصل على 20 مليون دولار، في حين أن ليدي غاغا، التي تجسد شخصية «هارلي كوين»، حصلت على 12 مليوناً، مقابل أدائها هذا الدور.

ورغم أن هذه الميزانية تُعد رقماً ضخماً في عالم إنتاج الأفلام، فإن شركة «وارنر برذارز» ترغب في استثمار الفيلم بكل طاقتها، نتيجة الأرباح الكبيرة التي حققها الجزء الأول منه عند عرضه عام 2019، إذ نال العديد من الأوسمة، وكان أيضاً أول فيلم من فئة (R) يتجاوز المليار دولار في شباك التذاكر.

ويجادل البعض في أن الإنفاق الكبير أمر ضروري عند عرض الأفلام في دور السينما، كما يشيرون إلى أن الفيلم يتبع اتجاهاً يرى أن الأفلام الرائجة، خاصة أفلام الأبطال الخارقين، تتضخم في الميزانية. على سبيل المثال، بلغت ميزانية «ذا فلاش» حوالي 300 مليون دولار، لكنه فشل رغم ذلك، وفي الوقت نفسه حقق فيلم «ذا مارفلز»، من إنتاج «ديزني»، نتائج مخيبة للآمال في شباك التذاكر، بميزانية بلغت حوالي 274.8 مليون دولار.

وكان من المفترض أن يكون «جوكر» فيلماً مستقلاً، إلا أنه وبعد النجاح الكبير تم الإعلان عن تكملة له في عام 2022، إلى جانب العنوان الجديد، والتأكيد على عودة فيليبس مرة أخرى لإخراج الفيلم. وفي فبراير 2023، أكدت ليدي غاغا تأديتها شخصية «هارلي كوين»، وشاركت بعض الصور لها في هذا الدور.

يذكر أن مخرج الفيلم نشر، قبل فترة، ثلاث صورٍ جديدة لنجمَي العمل، ظهر فيها خواكين وهو يرقص مع ليدي غاغا على السطح، ويظهران كأنهما في عرضٍ مسرحي، ويأتي ذلك تماشياً مع التقارير التي تفيد بأن الجزء الثاني سيكون غنائياً، ويتضمن الكثير من اللوحات الموسيقية.

ومن المقرر أن يُعرض فيلم «Joker: Folie à Deux»، خلال 4 أكتوبر المقبل.