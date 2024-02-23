مايا نعمة تمارس الرياضة ببطن منتفخ

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية مايا نعمة، مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها الخاص.

وشاركت مايا متابعيها، مقطع فيديو ظهرت فيه بملابس رياضية، وببطن منتفخ، وهي تمارس الرياضة كعادتها، بالرغم من حملها.

وأرفقت مايا مقطع الفيديو بتعليق، قالت فيه: "أستمتع بالتمرين أثناء السفر في الأسبوع 19 من الحمل. إذا كانت حركة معينة لا تشعرني بالراحة، أنتقل بسرعة إلى حركة أخرى".

وأضافت مايا في تعليقها رسالة توجهت فيها إلى طبيبها قائلة: "لطبيبي، لا داعي للقلق، أنا أتمرن بشكل خفيف في الصالة الرياضية!".

يذكر أن مايا نعمة وزوجهامدرب اللياقة البدنية شربل أبو خطار كانا قد أعلنا حمل مايا بمولودهما الأول، في عيد الحب، وذلك بعد مرور 4 سنوات على زواجهما.



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