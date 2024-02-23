شكرا لقرائتكم خبر عن والد المخرج محمد سامى يعلن تعرض ابنته وحفيدته لحادث سير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سامي عبد العزيز والد المخرج محمد سامي، عن تعرض ابنته وحفيدته لحادث سير أثناء عودتهما من المطار، وذلك من خلال حسابه بموقع "فيسبوك"، مشيرا أن حفيدته تعرضت لكدمات في رأسها.

حيث نشر سامي عبد العزيز والد محمد سامي صور من الحادث والسيارة، معلقا عليها: "اللهم لك الحمد والشكر والفضل والمنة على ما أكرمتني به بنجاة ابنتي وحفيدتي من حادث عند عودتهما من المطار"، قام السائق الذي يحمل الحقائب بصدم السيارة التي يركبونها من الخلف وأحدث بحفيدتي بكدمات في رأسها، ربِ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليَّ وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين".