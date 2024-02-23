أحمد حاتم يصدم الجميع.. أعلن زواجه وطلاقه بنفس الوقت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فجّر الفنان أحمد حاتم مفاجأة كبيرة عن حياته الخاصة، مؤكداً أنه كان متزوجاً وله طفل يُدعى “عزيز”، إلا أنه انفصل عن زوجته منذ مدة قصيرة.

وللمرة الأولى يتحدث حاتم عن حياته الشخصية وعلاقته بابنه، وذلك خلال حلوله ضيفاً على برنامج “أسرار النجوم” الذي تقدّمه إنجي علي عبر إذاعة “نجوم إف إم”.

وقال أحمد حاتم: “هذا أمر لم أتحدث عنه من قبل، لكنني كنت متزوجاً وحالياً أنا منفصل منذ فترة، وعندنا طفل اسمه عزيز، وعلاقتي جيدة مع زوجتي السابقة وأهلها بالطبع كلها احترام، وعلاقتنا بابننا جيدة واتفقنا أن تظل هكذا من أجله، وهو عمره حالياً سنة و7 أشهر، وابني غيّر فيّ الكثير وأصبحت مسؤولاً بشكل أكبر”.

وأضاف: “أنا عايش لوحدي منذ فترة وهو أمر لم يحدث لي من قبل، وأتمنى ألا أعيش لوحدي أكثر لأنه أمر صعب الحقيقة، وأتمنى لما أكرر تجربة الزواج مرة ثانية تكون الحياة مستمرة ومستقرة بشكل أفضل، وأتمنى مكررش تجربة الطلاق مرة أخرى، أنا عايش بشكل مختلف، وكل سيستم حياتي اختلف، وأتمنى مفضلش عايش لوحدي كتير، وأتمنى لزوجتي السابقة طبعاً الخير في حياتها وهذا من كل قلبي بالتأكيد”.