رحلة النجاح مستمرة.. نوال الزغبي تحقق ملايين جديدة في “بحكي عنك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد مرور 20 يومًا على طرحها لأغنية “بحكي عنك”، لازالت النجمة اللبنانية نوال الزغبي تحصد نجاح الأغنية التي تعاونت فيها مع الشاعر أحمد حسن راؤول، والملحن أحمد زعيم، والموزع الموسيقي وسام عبد المنعم.

وكانت فكرة الـLyrics Video بسيطة، تناسب أجواء الأغنية الرومانسية، إذ اختار المصوّر سعيد محمد أن يصوّر “النجمة الذهبية” في مشاهد تحت زخّات المطر في العتمة، وهي محاطةً بمجموعة من الرجال “الغرباء” من دون أن يعني أحدهم لها شيئاً، لأن اشتياقها هو لحبيبها الغائب فقط.

وحققت الأغنية أكثر من 4 ملايين مشاهدة عبر قناة نوال الزغبي على موقع “يوتيوب”، كما وتصدّرت الأغنية المراتب الأولى في البرامج المختصة بسباق الأغنيات بعدد من البلدان العربية.

وظهرت الزغبي خلال الكليب بإطلالتين لافتتين، الأولى بفستان قصير من دون أكتاف مع تنورة منفوشة، وجاء الفستان مرصّعاً بحبيبات الكريستال المتناثرة والمتدلية في الأسفل، وضيّقاً في جزئه العلوي بنمط المشدّ الرائج حالياً، والثانية بفستان تميّز بقصة حورية البحر باللون النيود المزركش بالزهور البيضاء مع ذيل طويل ودائري.