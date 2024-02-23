الجمهور يشبه مرام علي بهذه الممثلة اللبنانية.. فما رأيكم؟

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور لممثلة السورية مرام علي وللممثلة اللبنانية ريان حركة، معبرين عن إعجابهم بهما، وعن الشبه الكبير في ملامحهما.

وشاركت مرام علي في بطولة مسلسل "الخائن"، الذي تدور قصته حول طبيبة شهيرة "سلافة معمار"، تعيش حياة مستقرة مع زوجها وابنها، وتكتشف عن طريق الصدفة خيانة زوجها "قيس الشيخ نجيب" مع فتاة شابة "مرام علي"، عاش معها قصة حب دامت حوالى العامين.

وتقرر بعد ذلك الزوجة والطبيبة الانتقام من زوجها وعشيقته على طريقتها الخاصة، ضمن أحداث قوية.

وشارك في مسلسل "الخائن" عدد كبير من الممثلين، أبرزهم قيس الشيخ نجيب، سلافة معمار، مرام علي، رولا بقسماتي، جلال شموط، خالد شباط، إيلي متري، تاتيانا مرعب وجينا أبو زيد، بينما تشارك ريان في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "ع امل" بطولة الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن، من دون الكشف حتى الآن عن أي من ملامح شخصيتها.

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