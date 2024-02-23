شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب تشوق الجمهور لمشاهدة مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضى بدراما رمضان 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض النجم أحمد العوضى تحديًا كبيرًا من خلال مسلسل حق عرب المنتظر عرضه خلال موسم دراما رمضان عام 2024، وهو المسلسل الذى يراهن عليه عوضى من أجل تقديم وجبة درامية دسمة لجمهوره ومحبيه الذين اعتادوا منه على عالم مختلف يقدمه لهم عبر الدراما الشعبية الذى بات يتألق فيها مع كل شخصية يقدمها سواء بالقالب الذى يقدمه لها أو اللزمات التي تصاحب كل شخصية، وهو ما يجعل الجمهور مترقب للعمل الذى نتعرض لأبرز العوامل التي تحمس الجمهور لمشاهدته.

لزمات العوضى مع كل شخصية يقدمها

مع كل شخصية يقدمها الفنان أحمد العوضى يحرص على خلق عالم لها من خلال الشكل أو اللزمات المصاحبة لها، وهو ما ظهر جلياً مع جملة مصاحبة لكل شخصية مثلما فعل مع عشماوي في الاختيار ثم الخديوى وأخيراً مسلسل ضرب نار بشخصيته ضمن الأحداث، وبالتالي ما أن تم عرض البرومو حتى أثار تفاعلاً كبيراً خاصة مع جملته وحدوا الواحد التي يبدو أنها ستصاحبه بصورة كبيرة.



الفنان أحمد العوضى

المشاهدات الكبيرة للبرومو

دوماً ما باتت السوشيال ميديا من أهم عناصر الجذب لأى عمل، وتظهر أرقامها انعكاساً كبيراً لحالة الترقب لأى عمل، وهو ما ظهر جلياً في الأرقام الكبيرة التي حققها البرومو من مشاهدات تخطت الـ 5 ملايين مشاهدة، الأمر الذى يعكس نجاحه في إثارة حالة شديدة من التفاعل.

نجاح العوضى في الإيرادات بفيلم الإسكندراني والاقتراب من 30 مليون جنيه في أول بطولة

مع نجاح العوضى بعالم الدراما التليفزيونية، كان دومأً أمام تحدى السينما، وما إذا كان سيستطيع تحقيق نفس النجاح بها أم لا، خاصة أن هناك قلة فقط من بين النجوم ممن استطاعوا تحقيق تلك المعادلة ما بين النجاح في الدراما والسينما بنفس القدر، الأمر الذى جعله أمام تحدى كبير مع أولى بطولاته ممثلة في فيلم الاسكندرانى، إلا أنه نجح فيها بصورة كبيرة بعدما قدم فيلم الاسكندرانى وحقق إيرادات اقتربت من 30 مليون جنيه في أول بطولة، وهو الأمر الذى يحسب له بصورة كبيرة خاصة أن العمل ورغم أنه من إخراج مخرج كبير بحجم خالد يوسف ونص للراحل القدير أسامه أنور عكاشة إلا أنه كان أمام تحدى كبير أفلت منه ببراعة.

هذا التحدى ممثل في نجاح الفيلم على مستوى الإيرادات خاصة أن تلك النوعية من الأفلام دوماً ما اشتهرت بكونها تحقق نجاحاً كبيراً بأن تعيش في ذاكرة المشاهد ولا تحقق نفس القدر الكبير من الإيرادات إلا أن الفيلم أفلت من ذلك وحقق إيرادات كبيرة.



العوضى بفيلم الاسكندرانى

التطور مع كل عمل

دوماً ما كانت أهم أدوات الفنان هي التطور والذكاء المصاحب له مع الاختيارات، وهو ما اشتهر به عوضى سواء -كما ذكرنا- مع اختيار الأدوار بعناية شديدة، ومراعاة أن يكون كل دور مختلف عما قبله بصورة كبيرة، فرغم أن آخر أدوار أحمد العوضى كلها تنتمي للدراما الشعبية إلا أن كلاً منها مختلف تماماً عما قبله ودوماً ما يفلت من أخطر عيوب تلك المنطقة وهي الوقوع في فخ التكرار، فمن يشاهد شخصية الخديوي سيجدها مختلفة كلياً عما قدمه في ضرب نار، وبالتالي منتظر أن يكون عرب السويركى مختلف بصورة أكبر.

طاقم العمل والحبكة الدرامية

ما أن تم عرض البرومو للوهلة الأولى وكشف عن وجود العديد من الخيوط الدرامية المثيرة التي تشوق الجمهور لعمل مميز ذو إيقاع سريع من إخراج مخرج يتسم بالوتيرة السريعة في الأحداث مثل إسماعيل فاروق، وهو ما اتسم به البرومو الذى سلط الضوء على خيوط عديدة مع فنانين كبار بحجم رياض الخولى وعداوة واضحة مع وليد فواز الذى يعيش انتعاشة فنية كبيرة، ويبدو أنه سيكون العدو الأكبر لـ عوضى مع دنيا المصرى التي اتسمت شخصيتها بشر شديد ظهر على ملامحها في البرومو.