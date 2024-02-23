محمد إمام يروج لمسلسله الجديد " كوبرا " من الكواليس - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري محمد إمام صورة له من كواليس مسلسله الجديد بعنوان "كوبرا"، وعلق عليها قائلاً :" بلدنا جميلة . . رأس البر "

وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الشعبية، حيث صاحب ورشة ﻹصلاح السيارات، يواجه الكثير من العقبات في حياته، ويتعرض لمواقف غريبة، تضعه في صراع بين الخير والشر.

وكانت أحدث أعمال الممثل المصري محمد رمضان فيلم " أبو نسب " وهو بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسي، وشيكو وماجد المصري ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

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