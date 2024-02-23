بالصورة - ظافر العابدين بإطلالة أنيقة باللون الأبيض

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل والمخرج التونسي ظافر العابدين، صورة له ببدلة بيضاء من تصميم أمنية علي، ومؤمن عوض، وظهر فيها أنيقاً، وعلق على الصورة كاتباً، وعلق عليها كاتباً : "في متحف اللوفر أبو ظبي، كارتييه للفنون الإسلامية".
وكان قد طرح الممثل التونسي ظافر العابدين فيلمه المنتظر "أنف وثلاث عيون" ويعد الفيلم الاقتباس الرابع لرواية أنف وثلاث عيون للأديب المصري إحسان عبد القدوس وإخراج المخرج أمير رمسيس وحوار وائل حمدي، وتشارك فيه الى جانب ظافر العابدين كل من صبا مبارك وسلمى أبو ضيف وآمنة خليل وجهان الشماشرجي ونوا شعيشع في البطولة .
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