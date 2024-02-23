"يجمع أبطاله".. البوستر الرسمي لمسلسل عتبات البهجة

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل عتبات البهجة، بطولة الفنان القدير يحيى الفخراني، البوستر الرسمي للعمل وضم جميع أبطاله، ومقرر أن يعرض ضمن دراما رمضان لهذا العام.

يستمر يحيى الفخراني وأبطال مسلسل عتبات البهجة، تصوير مشاهدهم في المسلسل حتى يلحق بالسباق الرمضاني القادم.

بوسترات مسلسل عتبات البهجة

وكانت الشركة المنتجة للمسلسل كشف عن بعض الصور من كواليس العمل والتي جمعت أبطاله، وأبرزهم الفنان يحيى الفخراني.

يضم مسلسل عتبات البهجة، مجموعة من النجوم وعلى رأسهم الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صفاء الطوخي، حازم إيهاب، خالد شباط يوسف عثمان، إنتاج العدل جروب، تأليف مدحت العدل.

قصة مسلسل عتبات البهجة مأخوذة عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وإخراج مجدى أبو عميرة، ومن المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل 2024 .

تفاصيل مسلسل عتبات البهجة

يتكون مسلسل «عتبات البهجة» من 15 حلقة، ويعد أولى تجارب الفنان يحيى الفخرانى فى الدراما القصيرة، وشملت قائمة أبطال المسلسل كلًا من نور النبوى مايان السيد وسيد رجب وسما إبراهيم ودنيا ماهر وجيهان الشماشرجى.

ويجسد النجم يحيى الفخرانى فى مسلسل عتبات البهجة شخصًا تخطى الخمسين من عمره، توفيت زوجته منذ خمس سنوات ويعيش بمفرده، رغم أن لديه ولدًا فى المرحلة الجامعية، لكنه غير مهتم بوالده، وابنة متزوجة لا تسأل عنه، وسط حالة من الذهول فى ظل وجود التكنولوجيا الحديثة التى تسببت فى وجود فجوة زمنية بين الآباء والأبناء.

يذكر أن مسلسل «عتبات البهجة»، كان مشروعًا سينمائيًا يعود لعام 2009، والذى كان سيخرجه المخرج عمر عبدالعزيز، وكان من المفترض أن يتولى دور البطولة هو الفنان الراحل فاروق الفيشاوى، ولكن تحول العمل إلى عمل درامى سيخرجه مجدى أبوعميرة فى أول عودة له للدراما التليفزيونية منذ عام 2020 وآخر أعماله هو مسلسل «قوت القلوب».