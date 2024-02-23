مسلسلات رمضان 2024 .. محمد إمام يعود بالدجل والشعوذة في كوبرا

ياسر رشاد - القاهرة - عاد الفنان محمد إمام إلى السباق الرمضاني بالدجل والشعوذة بعد سنوات غياب، إذ يشارك في دراما رمضان 2024 من خلال مسلسل كوبرا.

وكشفت شاشة MBC مصر، عن البرومو التشويقي لمسلسل كوبرا الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، ويجسد خلال شخصية دجال يعالج الناس من مس الجن بأساليب كوميدية.

مسلسل كوبرا

شاهد برومو مسلسل كوبرا

شارك الفنان محمد إمام، جمهوره ومتابعيه صورة من كواليس تصوير مسلسل كوبرا، والذي مقرر أن يشارك خلاله ضمن السباق الرمضاني المقبل 2024.

مسلسل كوبرا

ونشر محمد إمام صورة من كواليس المسلسل، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، معلقًا:" بلدنا جميلة، رأس البر، كوبرا".

محمد إمام

يشارك "إمام"، في دراما رمضان 2024، حيث يواصل تصوير مشاهده في مسلسل كوبرا، الذي يضم مجموعة من نجوم الدراما .

وكان محمد إمام، أزاح الستار عن البوستر الدعائي الأول لمسلسله كوبرا، والذي ينافس خلاله في دراما رمضان لهذا العام.

مسلسل كوبرا

تدور أحداث مسلسل كوبرا في إطار 15 حلقة، ولم تكشف الشركة المنتجة وقت عرضه في النصف الأول من الشهر الكريم، أم الثاني، العمل من تأليف أحمد أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق.

آخر أعمال محمد إمام

وكان محمد إمام حقق نجاحًا كبيرًا من خلال فيلم "أبو نسب"، الذي مازال يعرض حتى الآن بدور العرض السينمائي، وشاركه بطولته مجموعة من النجوم، وهم ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي، من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

ودرات قصة فيلم أبو نسب في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش وتدور بينهما العديد من المواقف الكوميدية، وحقق العمل بالسينمات ملايين الجنيهات .



ولم يكن فيلم "أبو نسب" الذي يضم محمد إمام وياسمين صبرى فى السينما، حيث سبق وقدما عملين سينمائيين وهما:" جحيم فى الهند" عام 2016 بمشاركة حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام.

كان آخر أعمال النجم محمد إمام في السينما فيلم “عمهم" والذي نافس به ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الماضي 2022، واستطاع أن يحقق إيرادات في شباك التذاكر تخطت مبلغ 56 مليون جنيه.



فيلم عمهم لمحمد إمام شارك فى بطولته كل من: سيد رجب، هدى المفتى، محمد سلام، آيتن عامر، باسم سمرة، محمد لطفى، رياض الخولى، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى.