أول رد من نانسي عجرم على اتهامها بالتطبيع مع إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

خرجت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن صمتها بعد اتهامها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي التطبيع مع الكيان الصهيوني بسبب ظهورها مع مدون سياحة إسرائيلي عقب انتهاء حفلها الغنائي في دولة قبرص مؤخرًا.

ونشرت "نانسي" ردها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "انستجرام" وعلقت: "مازلت عند وعدي بألا أعلق على تفاهات بعض الموتورين والمحرضين والذين يصطادون في الماء العكر، الأهم بالنسبة إلي محبة الكثيرين وهم بالملايين، شكرًا من القلب على حرصكم ودعمكم".

واستكملت: "لكم مني كل الاحترام والتقدير والامتنان ولكل حاقد وعد، وعد بأن تبقي محبة الناس درعًا تحميني من الكراهية والشر والحقد، أعدكم بالمزيد والمزيد من النجاح والتألق، من لبنان إلى العالم، وهو أجمل تأكيد على وطنيتي".

وأنهت تعليقها: "هدفي واضح، وطنيتي لا تمس ولبنان سيبقى حاضرًا في كل خطوة من مسيرتي، ألقاكم في مواعيد نجاح أخرى مقبلة بإذن الله، لكم حبي ولهم دعاء بالصبر".

وهذه ليست المرة الأولي التي يتم اتهام "نانسي عجرم" بالتطبيع حيث تعرضت لهجوم بسبب ظهورها مع معجبات خلال إحياء حفلًا غنائيًا في قبرص عام 2023، واكتشف رواد السوشيال ميديا بعد العديد من البحث أن المعجبات يحملن الجنسية الإسرائيلية.

وردت "نانسي" وقتها علي هذه الأزمة وعلقت : "أكتفي بهذا القدر من الرد على كل ما أشيع هدفه الإساءة لي مباشرة، لبنانية عربية حتى الرمق الأخير، لن أقدم شهادة بوطنيتي لأحد، ولن أعلق بعد الآن فانتمائي لهذه الأرض وجذورها يعلو التفاهات ويبقى فوق أي اعتبار، شكرًا على الحب والدعم.

وتصدرت "نانسي عجرم" تريند تطبيق "X" مؤخرًا بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وهي تغني بالعربية الفصحى بأغنية جديدة بعنوان "عام جديد" خلال استضافتها ببرنامج "المعلقة" وحازت الأغنية على إعجاب جمهورها ومتابعيها على السوشيال ميديا.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نانسي عجرم كانت بغناء الأغنية الدعائية لفيلم "مقسوم" بطولة النجمة ليلى علوي والذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائي في مصر.

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