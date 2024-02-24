شكرا لقرائتكم خبر عن النداهة ينهى عروضه على مسرح الجمهورية اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنهي فرقة فرسان الشرق التابعة لدار الأوبرا المصرية عرض مسرحيتها الاستعراضية "النداهة" على مسرح الجمهورية اليوم السبت الموافق 24 فبراير، وذلك بعد عرضه لمدة ثلاث أيام وسط حضور جماهيري كبيرى، والعرض من إخراج رجوي حامد، وبطولة أعضاء فرقة فرسان الشرق.

يذكر أن النداهة من الأساطير الريفية المصرية، ومن التراث المصري القديم، حيث يزعم الفلاحون أنها امرأة جميلة جدًا وغريبة تظهر في الليالي الظلماء في الحقول، لتنادي باسم شخص معين فيقوم هذا الشخص مسحورًا ويتبع النداء إلى أن يصل إليها ثم يجدونه ميتا في اليوم التالى.



النداهة

جدير بالذكر أن فرقة فرسان الشرق أسستها وزارة الثقافة عام 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية ثم أنضمت إلى منظومة فرق دارالأوبرا المصرية وظهرت أولى أعمالها عام 2010 باسم الشارع الأعظم بعدها توالت عروضها التى لاقت استحسان وإعجاب الجمهور وحققت نجاحًا كبيرًا ويديرها حاليًا الدكتور عصام عزت.

يشار إلى أن بطلة العرض رجوى حامد تشارك حالياً فى مسلسل "حدوتة منسية" الذى يعرض على قناة cbc ومنصة watch it، والعمل من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدى البحيرى، هبة عبد الغنى، محمد لطفى شاهين، عفاف مصطفى، وتأليف محمود حمدان وإخراج محمد محيى الدين.