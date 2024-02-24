بلقيس بإطلالة لامعة ورائعة تحبس الأنفاس

ميرنا وليد - بيروت - حققت أغنية "خدي الغمرات" للفنانة اليمنية بلقيس فتحي، والفنان اللبناني مروان خوري، نجاحاً كبيراً، خاصة بعد أن اجتمع الثنائي لأول مرة في عمل معاً.



وخطفت إطلالة بلقيس في الفيديو كليب أنظار المشاهدين، إذ ظهرت بإطلالة أنيقة للغاية.

وارتدت بلقيس في فيديو كليب "خدي الغمرات"، فستان طويل باللون النيلي اللامع، مع حزام حدد خصرها الرفيع، وتميز بكتف واحد انسدل منه كم متوسط الطول، ومن الأسفل انسدل الفستان بشكل فضفاض وبشق جانبي، وهو من تصميم المصمم اللبناني إيلي صعب.

واختارت بلقيس مع الفستان حذاء بكعب عريض، أما تسريحة الشعر فجاءت بقصة الكاريه الفرنسية، التي اعتمدتها منذ فترة بسبب رغبتها في الظهور بمظهر مختلف.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت بلقيس مكياجاً ناعماً أبرز جمال ملامحها، وارتكز على ابراز العيون، كما اختارت أحمر شفاه مائل إلى الزهري.

