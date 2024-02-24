كارمن سليمان تحقق رقماً قياسياً بأغنية "كنا في مكان"

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة المصرية كارمن سليمان متابعيها صورة، أعلنت من خلالها تخطي أحدث أغانيها "كنا في مكان" أكثر من نصف مليون مشاهدة بعد طرحها بأيام.



وأرفقت كارمن الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي، بتعليق قالت فيه: "مبسوطه بكل ردود أفعالكوا على كنا فى مكان +500".

وكانت كارمن قد طرحت كليب"كنا في مكان"، خلال الأيام الماضية عبر يوتيوب، وذلك بمناسبة عيد الحب.

واستخدمت كارمن الذكاء الاصطناعي في صُنع كليب الأغنية بشكل كامل،

وأغنية "كنا في مكان"من كلمات أحمد سرور، وألحانمصطفى جاد، الذي يعود للتعاون مع زوجته كارمن سليمان في التلحين بعد غياب ما يقرب من عامين، وتوزيع وميكس مهر الملاخ، ماستر خالد سند، تدوين أوركسترا كمال أحمد، والكليب من إخراج ورؤية عمر شربيني.