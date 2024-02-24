- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة المصرية كارمن سليمان متابعيها صورة، أعلنت من خلالها تخطي أحدث أغانيها "كنا في مكان" أكثر من نصف مليون مشاهدة بعد طرحها بأيام.
وأرفقت كارمن الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي، بتعليق قالت فيه: "مبسوطه بكل ردود أفعالكوا على كنا فى مكان +500".
وكانت كارمن قد طرحت كليب"كنا في مكان"، خلال الأيام الماضية عبر يوتيوب، وذلك بمناسبة عيد الحب.
واستخدمت كارمن الذكاء الاصطناعي في صُنع كليب الأغنية بشكل كامل،
وأغنية "كنا في مكان"من كلمات أحمد سرور، وألحانمصطفى جاد، الذي يعود للتعاون مع زوجته كارمن سليمان في التلحين بعد غياب ما يقرب من عامين، وتوزيع وميكس مهر الملاخ، ماستر خالد سند، تدوين أوركسترا كمال أحمد، والكليب من إخراج ورؤية عمر شربيني.
كانت هذه تفاصيل خبر كارمن سليمان تحقق رقماً قياسياً بأغنية "كنا في مكان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.