فيكتوريا بيكهام تتعرض لكسر في قدمها

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام، زوجة لاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكهام، لكسر في قدمها أثناء قيامها بالتمارين الرياضية في النادي.

ونشر ديفيد منذ يومين، صورة لقدم فيكتويا، ظهرت فيها بحذاء طبي كبير، وذلك عبر حسابه الرسمي.

وأرفق ديفيد الصورة بتعليق، قال فيه: "من الواضح أن الحادث الصغير الذي تعرضت له زوجتي في صالة الألعاب الرياضية كان بمثابة كسر نظيف".

وكانت فيكتوريا قد تحدثت عن إصابتها، ونشرت صورة لها وهي تضع الثلج على قدمها، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "عيد حب سعيد لي، وقعت في صالة الألعاب الرياضية".

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