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فيكتوريا بيكهام تتعرض لكسر في قدمها

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ميرنا وليد - بيروت - تعرضت مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام، زوجة لاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكهام، لكسر في قدمها أثناء قيامها بالتمارين في النادي.


ونشر ديفيد منذ يومين، صورة لقدم فيكتويا، ظهرت فيها بحذاء طبي كبير، وذلك عبر حسابه الرسمي.
وأرفق ديفيد الصورة بتعليق، قال فيه: "من الواضح أن الحادث الصغير الذي تعرضت له زوجتي في صالة الألعاب الرياضية كان بمثابة كسر نظيف".
وكانت فيكتوريا قد تحدثت عن إصابتها، ونشرت صورة لها وهي تضع الثلج على قدمها، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "عيد حب سعيد لي، وقعت في صالة الألعاب الرياضية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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