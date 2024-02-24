جمال سليمان يرثي الراحلة ثناء دبسي ويستذكر لقاءه الأول بها

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل السوري جمال سليمان عبر حسابه الرسمي، صورة جمعته بالممثلة السورية ثناء دبسي، التي توفيت منذ يومين بعد صراع مع المرض.



وأرفق جمال سليمان الصورة بتعليق، تحدث فيه عن تفاصيل اللقاء الأول الذي جمعه بالممثلة الراحلة.

ولفت سليمان إلى أن اللقاء الأول بالراحلة كان على المسرح القومي السوري، عندما كان يحضر لها مسرحية "الأشجار تموت واقفة".

وتابع سليمان، أنه انبهر بأدائها لدرجة أنه ما زال يذكر كلماتها وصورتها، وقال: "شاهدت روعة الإتقان وعظمة الأداء وقوة الحضور وتركت أثراً كبيراً في نفسي. ورغم السنين الكثيرة التي مرّت ما زال صوتها وطيف صورتها حياً في ذاكرتي".

وأضاف أن هذه الصورة التي جمعتهما والتي ظهر فيها وهو يعانقها كانت في مسلسل "العراب- نادي الشرق"، مشيراً إلى أن العناق كان حقيقياً.

وكتب جمال: "هذه السيدة العظيمة لعبت دور أختي الكبرى.. وعندما احتضنها بهذه اللقطة، فعلت ذلك من كل قلـبي، كنت بالفعل احتضن أختي الكبرى".

وختم جمال تعليقه بكلمات رثاء للراحلة، قال فيها: "وداعا أيتها الفنانة والسيدة التي أعلت بموهبتها وصدقها وشخصيتها الآسرة ونبل أخلاقها شأن الفن والفنانين في بلدنا.. لقد كتبت سيرتك بماء الذهب على صفحة ناصعة البياض وستبقى ذكراك الطيبة دائما في قلوبنا".

وقدم العزاء لأسرتها قائلاً: "كل العزاء للأستاذ سليم ويارا وريم وثائر أبناء الفقيدة".