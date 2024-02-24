شاهد نور الغندور تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة في أحدث ظهور لها

أبهرت النجمة المصرية المقيمة في الكويت نور الغندور جمهورها ومتابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي بإطلالة مميزة في أحدث جلسة تصوير. ارتدت الغندور جامبسوت ضيق باللون الفوشيا أبرز رشاقتها ونحافتها.

وتميزت إطلالتها بتسريحة شعر بسيطة ومكياج هادئ أظهر جمالها الطبيعي.

وشاركت الغندور صورًا من الجلسة على حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

ولقيت الصور تفاعلاً واسعًا من قبل المتابعين الذين عبروا عن إعجابهم الشديد بإطلالتها.

نُشر أيضًا مقطع فيديو للغندور وهي تُعبّر عن فرحتها وجاذبيتها بتفاعل عفوي ومرح على أنغام أغنية “يا سبب فرحتي” للفنان أحمد سعد.

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