هاندا أرتشيل في مَهمّة جديدة في الهند… اقرأوا التفاصيل

تستعد النجمة التركية، هاندا أرتشيل، للذهاب الى الهند للمشاركة في أضخم ندوة أ علامية في قارة آسيا، حيث ستتواجد بطلة “أنت اطرق بابي” في مدينة مومباي بين الخامس والسابع من الشهر القادم.

وقد وقع الاختيار هذا العام على هاندا أرتشيل بعدما شارك العام الفائت النجم بوراك دينيز الذي حَظي على الكثير من الاهتمام.

نذكر ان “أرتشيل” كانت قد احتفلت بعيد ميلاد حبيبها رجل الاعمال التركي، هاكان صابانجي، الذي صادف أيضًا يوم عيد الحب في الرابع عشر من شهر شباط.

آخر مسلسل شاركت فيه هاندا كان بعنوان “شخص آخر” الذي جمعها مع بوراك دينيز،إلا انه توقّف عرضه بسبب نسب المشاهدة المتدنية.