عمرو سعد يستمر بالترويج لفيلمه الجديد "الغربان " - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري عمرو سعد، صورة له من كواليس فيلمه الجديد "الغربان " ، وعلق على الصورة كاتباً : " مملكة الغربان".

فيلم "الغربان" يشارك فيه عمرو سعد، عائشة بن أحمد، فارس رحومة وممثلون من روسيا والولايات المتحدة الأميركية، من تأليف وإخراج ياسين حسين وتدور أحداثه حول معركة العلمين التي قاد الجانب الألماني فيها المارشال الألماني روميل.

ومن ناحية أخرى كان قد أعلن عمرو سعد عن تأجيل مسلسله الرمضاني إلى عام 2025.

​​​​​​وكان الممثل المصري عمرو سعد قد نشر صوراً من كواليس فيلمه الجديد الغربان، وأطل عمرو سعد وعلى وجهه الكثير من الكدمات والإصابات، وكتب تعليقاً: "بعد معارك فيلم الغربان أمس".



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