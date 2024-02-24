شاهد إطلالة زرقاء لـ ريماس منصور تخطف الأنظار

أطلت الفنانة ريماس منصور على متابعيها عبر حسابها الشخصي على سناب شات بإطلالة زرقاء خلابة، خطفت بها الأنظار.

وارتدت ريماس فستانًا طويلًا باللون الأزرق الفاتح.

ولاقى ظهور ريماس تفاعلاً كبيرًا من قبل متابعيها.

وأثنى الكثيرون على جمالها وإطلالتها الأنيقة.

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