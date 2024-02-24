دنيا سمير غانم تعلق على حصد طفلة ميدالية ذهبية في الجمباز الإيقاعي

محمد اسماعيل - القاهرة - علقت الفنانة دنيا سمير غانم، على حصد الطفلة إيلين أدهم ميدالية ذهبية في بطولة الجمهورية للجمباز الإيقاعي.

ونشرت دنيا، فيديو للطفلة، عبر "ستوري "حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ما شاء الله لا قوة إلا بالله".

على جانب آخر، عرض مؤخرا للفنانة دنيا سمير غانم مسرحية "أنستونا" ضمن فعاليات "موسم الرياض" برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وكانت آخر مشاركات "دنيا" التليفزيونية مسلسل "جت سليمة" والذي عرض ضمن موسم رمضان 2023 .

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