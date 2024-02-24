الموسيقار طوني مخول يهدي السعودية أغنية "مملكة الحب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بمناسبة يوم التأسيس السعودي، طرح الموسيقار اللبناني طوني مخول أغنية أهداها للمملكة العربية السعودية بعنوان "مملكة الحب" عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، ومختلف المنصات الموسيقية.

أغنية "مملكة الحب" تأليف وألحان وتوزيع طوني مخول، ومن غناء جيسي جليلاتي، وتم التسجيل في ستديو ماكبرو.

وقال طوني عن الأغنية في بيان صحفي: "المملكة العربية السعودية تبهرنا اليوم على مختلف الأصعدة، وخصوصاً قطاع الترفيه الذي يديره المستشار تركي آل الشيخ، وأنا معجب جداً بهذه النهضة، وفي هذا الإطار كتبت ولحنت ووزعت أغنية مملكة الحب".

وكان طوني مخول حقق نجاحاً كبيراً من خلال عرضه "الحفل الكبير" الذي تم عرضه على عدد كبير من أهم المسارح حول العالم، ويتضمن الحفل عرضاً فنياً بإنتاج كبير مع أكثر من 100 مؤدي موسيقي وراقص، من كتابة، تلحين، توزيع وإنتاج مخول، ويجمع العرض تأليفاً موسيقياً، أوركسترا فلهارمونية، وأداء راقصا بأساليب مختلفة مثل التانجو، الفالس، الديسكو، السالسا، الباليه، السامبا، الرقص الإسباني. إضافة إلى عروض فيديو فنية على شاشة عملاقة.