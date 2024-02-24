شكرا لقرائتكم خبر عن Watch it تطرح بوسترات مسلسل الحشاشين قبل عرضه في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة Watch it الرقمية، بوسترات مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2024، على شاشات المتحدة.

الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

الحشاشين مسلسل تاريخى تقع أحداثه في القرن الحادى عشر، في شمال بلاد فارس، حيث أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ"الفدائيين"، وتم الاعتماد على أمين بوحافة ليقوم بتأليف الموسيقى التصويرية للعمل.



كريم عبد العزيز من مسلسل الحشاشين



فتحي عبد الوهاب من مسلسل الحشاشين



احمد عيد من مسلسل الحشاشين



مسلسل الحشاشين



بسنت أبو باشا

سوزان نجم الدين



سامي الشيخ





نور إيهاب من مسلسل الحشاشين



سارة الشامي من مسلسل الحشاشين



نضال الشافعى من مسلسل الحشاشين



عمر الشناوي من مسلسل الحشاشين



إسلام جمال من مسلسل الحشاشين



ميرنا نور الدين من مسلسل الحشاشين