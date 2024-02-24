شكرا لقرائتكم خبر عن خالد حماد: موسيقى "إمبراطورية ميم" تجمع بين الكلاسيك والحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم الموسيقار خالد حماد بتقديم الموسيقى التصويرية لمسلسل "إمبراطورية ميم"، للنجم خالد النبوى، والذي يجدد التعاون معه بعد النجاح الكبير الذي حققاه في مسلسل "راجعين يا هوى" فى موسم رمضان 2022.

وقال خالد حماد إنه ما زال يعمل خلال الوقت الحالي على الموسيقى التصويرية للعمل، وأنه عقد العديد من الجلسات والمناقشات مع مخرج العمل محمد سلامة والسيناريست محمد سليمان عبد المالك، للحديث عن الشخصيات والأحداث، ومن خلال الحكي معا توصلوا إلى الموسيقى التي يجب أن تعبر عن حالة العمل، وتكون وسطا ما بين الكلاسيكي والحديث.

وتابع لـ"الخليج 365"، أن موسيقى "إمبراطورية ميم" بها تحدٍ كبير نوعًا ما من خلال محاولة أن تكون بمثابة "نوستالجيا"، يستعدي بها روح قديمة، وفي نفس الوقت تكون معاصرة، لافتًا إلى أن روح بطل العمل تكون موجود بشكل ما في الموسيقى الخاصة بعمله الدراما، فضلاً عن مشاركته أيضا من خلال تتر نهاية المسلسل.

كما أوضح أنه بذل مجهودًا كبيرًا حتى لا تبتعد الموسيقى عن أجواء الفيلم وكتابة إحساس عبد القدوس، وفي نفس الوقت لا تكن تكرارا لما تم تقديمه سابقا، كما أنه استعان في موسيقاه بفرقة موسيقية، وعازفين أوركسترا من داخل وخارج مصر.

بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، قصة احسان عبد القدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعى حول رجل يجد نفسه في حيرة كبيرة، ما بين اختيار الإنسانة التي يكن لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.