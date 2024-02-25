محطات مهمة فى ذكرى وفاة الفنان أحمد عقل.. اليوم

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأحد ذكرى وفاة الفنان أحمد عقل الذى اشتهر بالأدوار الصغيرة التي تركت بصمة كبيرة مع الجمهور .

تعاون عقل مع الزعيم عادل إمام في عدد من الأفلام منها شخصية الموظف الممتلئ الذى يتهرب من مسئوليات وظيفته بالصلاة فى فيلم "الإرهاب والكباب" وكان عسكرى المرور المتعاطف عادل إمام فى فيلم "السفارة فى العمارة"، وعفارم فى فيلم "سمع هس"، والشاويش عظم فى فيلم مين فينا اللى حرامى، والمدرس فى فيلم "بحب السيما"، ويسرى أبو العيون فى فيلم "قصاقيص العشاق".

ولد الفنان أحمد عقل فى محافظة الدقهلية والتحق بكلية الآداب وعمل مدرسا للغة الإنجليزية بعد تخرجه، لكن لم يشغله عمله عن الفن فأسس فريقا للمسرح، وكان تلاميذه الفنان يونس شلبى.

بدأ من المسرح، ومنه إلى التليفزيون والسينما، ولم يحصل على فرصة البطولة المطلقة طوال مشواره الفنى لكنه ترك بصمة واضحة فى أعماله.

قدم للمسرح أكثر من 50 مسرحية، وكان المخرج سمير العصفورى يعتمد عليه فى معظم أعماله، ومن أشهر مسرحياته ومن أشهر المسرحيات التى تألق فيها "الملك معروف، الاباندا، كعلبون، الزيارة انتهت، العالمة باشا، الزوبعة".

للدراما التليفزيونية قدم "حضرة المتهم أبى" مع الفنان نور الشريف، "يتربى فى عزو" مع الفنان يحيى الفخرانى، "أحلامك أوامر"، "أنا وهؤلاء"، "المصراوية"، "شخلول"، "حكايات زوج معاصر" مع الفنان أشرف عبدالباقى، "عايش فى الغيبوبة"، و"ضمير ابلة حكمت" الذى جسد فيه شخصية الموظف الانتهازى.