رمضان 2024.. منة فضالي تتصدر "بوستر" مسلسل "محارب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر المنتج أحمد السبكي "بوستر" جديد لمسلسل "محارب"، المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وتصدرت الملصق الدعائي الفنانة منة فضالي، التي تشارك في بطولة العمل.

وعلق السبكي "إنتظروا منة فضالي في مسلسل محارب، رمضان 2024.. إنتاج أحمد السبكي، إشراف عام خالد السبكي، تأليف محمد سيد، إخراج شيرين عادل".

مسلسل "محارب" بطولة الفنان حسن الرداد ويمثل عودته للمشاركة في دراما رمضان بعد غياب منذ أخر أعماله التليفزيونية بمسلسل "بابلو" والذي عرض في موسم رمضان 2022، ويشارك الرداد في بطولة مسلسل "محارب": أحمد زاهر، ماجد المصري، نرمين الفقي، محمود عمرو ياسين.

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