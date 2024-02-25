فوربس الأميركية: الرياض عاصمة الملاكمة العالمية

صنّفت مجلة “فوربس” الأمريكية الرياض عاصمةً عالمية للملاكمة، وذلك في تقرير لها أوضحت فيه أن العاصمة الرياض أصبحت خلال العامين الماضيين عاصمة عالمية للملاكمة، حيث تتسيد عواصم العالم بالعروض التي احتضنتها المملكة والتي لم يشهد تاريخ الملاكمة لها مثيل منذ عقود طويلة، ومن ضمنها عروض WWE وعروض فنون القتال المختلطة.

وتسعى الهيئة العامة للترفيه (GEA) إلى توسيع القاعدة الجماهيرية لرياضة الملاكمة في المنطقة والعالم من خلال استضافة العروض الحيّة العالمية الأكثر إثارة في المنطقة، والتي يتم نقلها للعالم بالتعاون مع أكبر الشركاء في هذا المجال.

وجاءت النزالات التي استضافتها المملكة وبعروض غير مسبوقة وقوائم نزالات فريدة شهدها وتابعها الملايين من حول العالم، حيث استضاف “موسم الرياض” في ٢٨ أكتوبر الماضي النزال التاريخي “أشرس رجل في العالم”، والذي تغلب فيه الملاكم البريطاني “تايسون فيوري” على الملاكم العالمي “فرانسيس انجانو”، في حين شهدت ليلة “النزال الحاسم” ٨ مواجهات غير مسبوقة انتصر فيها الملاكم “انتوني جوشوا” على البطل “أوتو والين“.

ويستضيف “موسم الرياض” في 8 مارس المقبل النزال التاريخي العالمي “Knockout Chaos” الذي سيجمع الملاكم “أنتوني جوشوا” والنجم “فرانسيس نيغانو” على حلبة Kingdom Arena في الرياض، كما يستضيف “تقويم الرياض” أحد أكبر النزالات في تاريخ الملاكمة، والتي سيلتقي فيها أشهر نجوم الملاكمة على أربعة أحزمة عالمية، بين البطل “تايسون فيوري” والبطل “أوليكساندر أوزيك“.

وأضافت هذه العروض فرص كبيرة للعديد من النجوم الذين في بداية مسيرتهم، حيث وقّعت الملاكمة “هتان السيف” عقدًا مع رابطة المقاتلين المحترفين PFL لتصبح أول امرأة سعودية توقع عرضًا عالميًا متعدد النزالات، لتنضم إلى السعوديين “عبدالله القحطاني” و”مصطفى راشد ندا” ضمن رابطة PFL.