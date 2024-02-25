شاهد سارة الودعاني تلاعب طفلها بشكل طريف

تم تداول مقطع فيديو يظهر المشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي سارة الودعاني وهي تتفاعل بشكل ممتع مع طفلها.

وفي الفيديو، يظهر سارة الودعاني وهي تستمتع بوقتها مع طفلها الصغير وتلهو معه بطرق مرحة، وتقوم بتقبيله بحب وعاطفة.

وقد احتفلت سارة الودعاني بيوم مميز مع عائلتها في مناسبة تأييدها لطفلها، وخلقت جوًا من السعادة والترابط العائلي، حيث ابتكرت إطلالة مميزة واختارت مكانًا جميلا في الصحراء لتصوير هذه اللحظات. شاهد أيضاً: شاهد سارة الودعاني تُبدع في الاحتفال مع عائلتها بيوم التأسيس

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