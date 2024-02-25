فن ومشاهير

أصالة تهنئ شعب الكويت بمناسبة "العيد الوطني"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

هنأت الفنانة السورية أصالة نصري دولة الكويت وشعبها بمناسبة عيدها الوطني، الموافق 25 فبراير الجاري.

وكتبت أصالة عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام: "كل سنة وانتي القريبة فيكي أحلى الذكريات وأطيبها بناسك الحلوة بقلوب مهفهفة حضنتوا بكلّ حب هالوطن والحضن وسع هالدنيي كلها، كل سنة والكويت بخير وتقدم ونجاح وتبقى حلوة وتبقى غضّة والعمر كلّه تبقى بأمان".

وطرحت الفنانة أصالة قبل أيام أغنية "سبب فرحتي"، وهي كلمات محمد شافعي، ألحان أحمد سعد، توزيع محمد عاطف الحلو، وقدمتها لايف لأول مرة ضمن حفلات مهرجان فبراير الكويت.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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