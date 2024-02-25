رمضان 2024.. أحمد العوضي بطل مسلسل "جريمة منتصف النيل" على راديو 9090

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

كشف المؤلف محمود حمدان، عن تقديمه المسلسل الإذاعي "جريمة منتصف النيل" على راديو 9090، ضمن مسلسلات رمضان 2024 .

وكتب حمدان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "توكلنا على الله المسلسل الإذاعي (جريمة منتصف النيل)، للنجم أحمد العوضي يوميا في رمضان على راديو ٩٠٩٠ الراديو.. بإذنك يا رب 2024 بتاعتنا".

وتابع: "جريمة منتصف النيل تأليف محمود حمدان، وإخراج علي مصيلحي، منتج منفذ أمل عبدالحميد، شارك في الكتابة رضا طلبة، ألحان الأغاني أكرم عادل".

جدير بالذكر أن أحمد العوضي يشارك في السباق الرمضاني لهذا العام بأول عمل من بطولته وهو مسلسل حق عرب، تأليف محمود حمدان، إخراج إسماعيل فاروق، بطولة دينا فؤاد.

اقرأ أيضا:

الاثنين.. إسعاد يونس تستضيف صنّاع "بين السطور"

قبل طرحها.. مؤلف "الجوكر" يكشف كواليس تقديم أصالة الأغنية الدعائية لـ"نعمة الأفوكاتو"