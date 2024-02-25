محمود العسيلي يطرح أحدث أعماله الغنائية "عيني شايفة فيكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

طرح الفنان محمود العسيلي، أحدث أعماله الغنائية على طريقة الفيديو كليب، وتحمل اسم "عيني شايفة فيكي"، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

ونشر العسيلي مقطع من الأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق: "بقيت بغير وبخاف عليكي من الدنيا دي".

أغنية "عيني شايفة فيكي" من كلمات تامر حسين، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع أمين نبيل.

يذكر أن الفنان محمود العسيلي طرح مؤخرا أغنية "مين كان يصدق"، كلمات فلبينيو، ومن ألحانه، وتوزيع وميكس وماستر علي فتح الله، والكليب من إخراج سلمى عامر.

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