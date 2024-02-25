شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كمال أبو رية يشارك فى مسلسل عتبات البهجة رمضان 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان أحمد كمال أبو رية في بطولة مسلسلين جديدين للعرض في شهر رمضان 2024، الأول هو عتبات البهجة بطولة الفنان الكبير يحيى الفخرانى، وإخراج مجدى أبو عميرة، ليسجل العمل التعاون الثانى بين أحمد كمال أبو رية وأبو عميرة بعد مسلسل قوت القلوب بجزأيه الأول والثانى والذى تم عرضه عام 2020، إضافة إلى مشاركته فى عمل آخر يعرض فى الشهر الكريم.

مسلسل "عتبات البهجة" بطولة الفنان الكبير يحيى الفخرانى، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، عمرو صحصاح علاء زينهم، محسن منصور، والعمل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية للدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج العدل جروب.

ظهر مؤخرًا أحمد كمال أبو رية فى افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما فى دورته الـ72، برئاسة الأب بطرس دانيال، لتسلم تكريم والدته النجمة ماجدة زكى، التي تغيبت عن الحفل نظراً لسفرها خارج البلاد.

أحمد كمال أبو رية بدأ مشواره في التمثيل عام 2017 بمشاركته في مسلسل "قصر العشاق"بطولة فاروق الفيشاوى، سهير رمزى، بوسى، عزت العلايلى، رانيا فريد شوقى، كمال أبو رية، أحمد وفيق، ثم "مسلسل "قوت القلوب" بجزئيه الأول والثانى مع والدته الفنانة ماجدة زكى وخالد زكى وسهر الصايغ ورانيا فريد شوقى، وبعد ذلك شارك في حكاية "لحظة ضعف" من مسلسل "ورا كل باب 2".