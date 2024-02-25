بالصور- إبنتا شيرين عبد الوهاب في حفلها في بيروت

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، حفلاً غنائياً في بيروت مساء أمس السبت، في 24 شباط/فبراير.



وتداول ناشطون على الإنترنت صوراً لابنتي شيرين، هنا ومريم، خلال حضورهما حفل والدتهما.

كما تداول رواد الإنترنت مقطع فيديو ظهرت فيه شيرين وهي تقف على المسرح، وتسأل عن ابنتيها قائلة: "بناتي فين، مقعدين بناتي فين".

وظهرت مريم وهنا وهما تجلسان على طاولة وسط الحضور، وتستمتعان بغناء شيرين.

وكانت شيرين قد قدمت خلال الحفل، مجموعة من أغانيها، منها "الوتر الحساس"، "صبري قليل"، "يا بتفكر يا بتحس" و"أنا في الغرام".