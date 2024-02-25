سر خوف رامي وحيد من الزواج

ياسر رشاد - القاهرة - فاجأ الفنان رامي وحيد جمهوره بزواجه من فتاة من خارج الوسط الفني، حيث نشر صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكتب قائلًا: "الحمد لله الذى تتم بنعمته الصالحات.. تم الزواج" ولم يعلن عن أى تفاصيل أو مكان العرس وخلافه.

ويبلغ عمر رامي وحيد 45 عامًا وتأخر فى قرار الزواج وذلك بسبب خوفه من تلك الخطوة.

سبب خوف رامي وحيد من الزواج

وتحدث رامي وحيد في لقاء تليفزيوني سابق عن سبب تأخره في الزواج، قائلا: «بخاف مشاعري تتغير لأن الحب مش مضمون، وفيه حاجات كتير كنت بحكم عليها زمان، زي مين اللي هتجوزها وشكلها ازاي وتفاصيلها ودلوقتي أنا بفكر بشكل تاني خالص، خاصة الشكل الاجتماعي مش الحلاوة».

وأضاف أنه يفكر في فتاة لا تتغير بعد فترة ولا تستطيع أن تبتعد عنه وهو أيضا يجب أن يبادلها نفس الإحساس.

آخر أعمال رامي وحيد

وكان شارك رامي وحيد مؤخرًا فى مسلسل «ملحمة موسى»، الذي كانت تدور أحداثه في قرية مصاغة بسوهاج عام 1942 خلال الاحتلال البريطاني لمصر والحرب العالمية الثانية، حول موسى الفتى الجامح الذي يتحمل مسؤولية أشقائه ووالدته ويواجه العديد من المصاعب والأزمات في قريته.

رامي وحيد والعروس

من ناحية أخري كانت آخر أعمال رامى وحيد مسلسل "المماليك" والذى عرض العام الماضى.

أبطال المماليك

يشار إلى أن مسلسل "المماليك"، من بطولة رانيا يوسف ورامى وحيد وبيومى فؤاد ومحمد لطفى وفيدرا ومحمد سليمان ونانسى صلاح وحنان سليمان وعفاف رشاد، وتأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة، ومن المفترض أن يُعرض في الموسم الشتوى.

وكانت آخر أعمال الفنان رامي وحيد مسلسل "وراء كل باب" بطولة صابرين، ياسر فرج، يوسف عثمان ،محمد نجاتي ،محمد العمروسي ،هايدي رفعت ،سمر علام ،جمال عبد الناصر ،نور صالح ،أحمد خليل، تأليف باهر دويدار، إخراج سميح النقاش.

وشارك رامي وحيد مؤخرًا فى مسلسل "قيدعائلي" من تأليف محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، ويشارك في بطولته عزت العلايلي، سيمون، محمد محمود عبد العزيز، دينا فؤاد، وعدد آخر من النجوم.