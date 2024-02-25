صلاح عبدالله يستذكر مسرحيته القديمة "حمري جمري" بمشهد طريف..و هذا ما قاله

ميرنا وليد - بيروت - إستذكر الممثل المصري صلاح عبدالله أحد أعماله القديمة و هي مسرحية تحمل إسم "حمري جمري"، حيث شارك مشهد طريف منها عبر حسابه الخاص مع الجمهور و علق على المنشور بالقول :"شمباشي بيصبح علي قلوبكم الحلوه".



وكان وجه صلاح عبد الله رسالة لنجم كرة القدم المصرية ومهاجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وذلك قبل مباراة اليوم بين مصر وغانا ضمن بطولة كأس أفريقيا .

ونشر صلاح عبد الله صورة تجمعه بـ محمد صلاح بالفوتوشوب، وعلق قائلاً: "‏الهي يحرسك مالعين، وتلعب حلو يا محمد ‏وتجيب الليلادي جونين، تفرح قلبي يا محمد، ‏عمك صلاح يا صلاح، مالماتش اللي فات زعلان، ‏وشبكة الأفراح، إنت فارسها يا مان، ‏إصحى وصحي زمايلك، فرحوا مصر يا محمد."

