أحمد العوضي يستعرض براعته بالملاكمة.. وهذا ما قاله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استعرض النجم المصري أحمد العوضي براعته برياضة الملاكمة ورشاقته الكبيرة، وهو ما أثار إعجاب متابعيه وجمهوره الذين ينتظرونه في موسم دراما رمضان 2024.

أحمد العوضي بدا بغاية الرشاقة والتركيز خلال ممارسته التدريبات في النادي الرياضي برفقة مدربه.

ونشر النجم المصري أحمد العوضي مقطع فيديو عبْر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”. مقطع الفيديو وهو يمارس التركيز في التدريب على رياضة الملاكمة؛ حيث ظهر وهو يحدد هدفه بدقة، ويقوم بتنفيذ ما تدرب عليه ببراعة. وظهر بجانبه مدربه يراقبه خلال التدريب.

وقال أحمد العوضي في تعليقه على الفيديو: “طرررش عالهادي”.

وتفاعل عددٌ كبير من محبي ومتابعي النجم المصري أحمد العوضي مع الفيديو، وأكدوا أنهم بانتظار حضوره في موسم دراما رمضان 2024.

ومن المنتظر أن يُشارك الفنان أحمد العوضي بموسم دراما رمضان المقبل، من خلال مسلسله الجديد “حق عرب”، والذي يُجسّد بطولته أمام مجموعة من الفنانين، وكان الفنان أحمد العوضي قد روّج للمسلسل من خلال صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”؛ موجهاً رسالة إلى جمهوره ومتابعيه عن مسلسله الجديد.

وقد نشر الفنان أحمد العوضي عبْر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك” صورة من مسلسل “حق عرب”، وعلّق على الصورة موجهاً رسالة لجمهوره، قال فيها: “عرب السويركي.. وطبعاً زي ما احنا عارفين هطلع جدع وبفهم في الأصول، بس مسلسل، إن شاء الله يعجب كل إخواتي، ورمضان كريم”.

ويواصل الفنان أحمد العوضي خلال الفترة الحالية، تصوير مشاهده بمسلسل “حق عرب”؛ تمهيداً لعرضه في موسم دراما رمضان المقبل؛ حيث يعَد المسلسل أولى تجاربه في البطولة المطلقة بالدراما التليفزيونية، بعد ثنائية فنية ناجحة مع ياسمين عبدالعزيز في مسلسلي: “اللي مالوش كبير”، و”ضرب نار”.

ويأتي مسلسل “حق عرب” من بطولة: أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، الطفل منذر مهران، وعدد كبير من الفنانين. والمسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.