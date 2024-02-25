عبدالمجيد عبدالله في ليلتين غنائيتين في موسم الرياض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحيي الفنان عبد المجيد عبدالله حفلتين، ضمن حفلات موسم الرياض، مع الفرقة الموسيقية وبقيادة المايسترو السعودي وليد فايد، وقد أعلن عن الحفل الأول، والذي كان من المقرر أن يكون في 1 مارس، وبمجرد طرح التذاكر نفدت، وكان الإقبال كبيراً جداً على الحضور، مما جعل الشركة المنظمة للحفل “روتانا” تعلن عن ليلة إضافية له بـ 2 مارس، ونشر حساب “روتانا لايف” على إنستغرام بوستر الحفل، وكتبت: “لأن ليلة ما تكفي، صارت ليلتين. نظراً للإقبال الجماهيري الضخم؛ تمت إضافة ليلة ثانية للفنان الكبير عبد المجيد عبدالله. 2 مارس في محمد عبده أرينا”.

ونشر حساب “روتانا لايف” أيضاً بوستر الحفل، وكتب: “رهيب والله رهيب. التذاكر كلها خلصت. في وقت قياسي. لليلتين تاريخيتين؛ 1و2 مارس في محمد عبده أرينا”.

وتشهد عادة حفلات الفنان عبد المجيد عبدالله إقبالاً كبيراً من قبل الجمهور، سواء بالسعودية أو الخليج، وما إن يعلن عن حفل له وتطرح التذاكر؛ تنفد فوراً؛ نظراً للإقبال الكبير من قبل الجمهور لحضور حفله.

وكان عبد المجيد عبدالله قد أحيا أولى حفلات الموسم في 2 نوفمبر 2023 بـ”بوليفارد وورلد”، وما إن أعلن وقتها عن الحفل؛ حتى نفدت تذاكرها.