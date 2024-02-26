أجرت تجميل بـ أنفها.. رنا رئيس تصدم جمهورها بشكلها الجديد| شاهد

كتب امير فتحي في الاثنين 26 فبراير 2024 12:48 صباحاً - تحدثت الفنانة المصرية الشابة رنا رئيس خلال تصريحات صحفية لها حول حقيقة اجرائها لـ عملية تجميل .

رنا رئيس والتجميل

أكدت رنا خبر قيامها بعملية تجميل قائلة “أجريت عملية تجميل في أنفي بسبب أنه انكسر، وأرى أن كل شخص حر”.

وتابعت رئيس: “اللي عايز يعمل حاجة يعملها، لو حاسس إنك هتبقى أحلى وأريح دي حاجة ترجعلك”.

من هي رنا رئيس؟

رنا رئيس هي ممثلة مصرية معروفة من مواليد التسعينات بدأت نشاطها الفني منذ عام 2017 ميلاديًا، ولا تزال مستمرة فيه حتى الآن، حيث ولدت رنا في محافظة القاهرة، حيث تعمل والدتها في مجال المكياج في الوسط الفني، بينما يعمل والدها كمهندس، ومن أشهر الأدوار التي قامت بها هذه الفنانة هو دورها في مسلسل وضع أمني في عام 2017؛ ومن ثم توالت عليها الأعمال الفنية الأخرى والعديد من المسلسلات مثل مسلسل (أرض جو).

فيلم “عيسي”

يذكر أن رنا رئيس أعلنت مؤخرا أنها ستشارك في فيلم عيسى .

فيلم عيسى بطولة مينا مسعود، خالد الصاوي، أحمد سلامة، رنا رئيس، نانسي صلاح، محمود حجازي، إسلام حافظ، سامي مغاوري عدد كبير من الفنانين ، ومن تأليف هيثم نبيل، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

تدور أحداث فيلم عيسى، في إطار اجتماعي يجمع بين الغموض والتشويق، أحداثه تحمل في نهايتها عدد من الصدمات والمفاجأت.

رنا رئيس في رمضان

الجدير بالذكر أن رنا رئيس ستشارك في موسم رمضان 2024 من خلال مسلسل للأذكياء فقط، وهو ينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية، ويشارك في بطولته كل من الفنان كريم عفيفي وحمدي الميرغني، تحت قيادة المخرج محمد حماقي.

أما عن آخر أعمال رنا رئيس فيلم عصابة عظيمة، الذي يعرض حاليًا في دور عرض السينمات، بطولة الفنانة إسعاد يونس، وكل من الفنان محمد محمود، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، أحمد عزمي، فرح الزاهد، عنبة، إبراهيم السمان، وغيرهم، والعمل من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان.

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