فيديو.. شمس الكويتية تكشف عن سبب طلاقها

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أعلنت الفنانة شمس الكويتية عن سبب طلاقها، مشيرة إلى أن طليقها خيرها بينه وبين عملها، وأنه سبب لها الكثير من النجومية والنجاح.
في مقطع فيديو نشرته، صرحت شمس قائلة: “كان يحبني وصنع نجوميتي، وما سوى لي إلا الخير، وكان يعاني من مشاكل صحية تتعلق بارتفاع ضغط الدم بسبب غيرته الشديدة عليّ”.
وأشارت إلى أن طليقها كان يقدم لها الدعم المادي الكبير، حيث اشترى لها شقق وفلل بقيمة ملايين اليوروات، وحتى قام بشراء شقة في باريس بمجرد أن عبّرت عن إعجابها بها. وأوضحت شمس قائلة: “طلبت الطلاق بإصرار لأني كنت مضطرة للاختيار بين هذه الحياة وعملي، واخترت الاستقلالية والكيان الخاص بي، حيث أنا أرغب في الاستمرار في العمل والنجاح بطريقتي الخاصة”.
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