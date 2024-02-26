آمال ماهر توجه التهنئة لدولة الكويت بمناسبة العيد الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

هنأت الفنانة آمال ماهر دولة الكويت، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني.

وقالت "ماهر"، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “X”، اليوم الأحد: "كل عام ودولة الكويت الشقيقة بألف خير العيد الوطني الكويت".

وتحتفل الكويت اليوم الأحد بالذكرى الـ63 لليوم الوطني والذكرى الـ 33 لتحريرها.

كما يحتفل الشعب الكويتي بهذا اليوم بعدة مظاهر مختلفة، منها تزيين المباني الحكومية بالأعلام وصور الشيخ مشعل الجابر الصباح أمير الكويت.

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