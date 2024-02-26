أصالة عن مشاركتها في "صناع الأمل": "كلي فخر وسعادة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

علقت الفنانة أصالة على مشاركتها في مبادرة "صناع الأمل"، التي أقيمت في دولة الإمارات.

ونشرت "أصالة"، صورًا لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتبت: "من دبي دار الحي ومشاركتي بمبادرة صناع الأمل برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي العهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم".

وأضافت أصالة: "‎كلّي فخر وسعادة شوي ويكون معكم أدعوا لي".

وشهد الحفل الختامي أوبريت "الحلم العربي" الذي أعادت مبادرة "صناع الأمل" إحياءه للاحتفاء بأوائل صناع الأمل لدورتها الرابعة.

وشارك في الأوبريت الغنائي، نجوم الغناء في الوطن العربي: أحلام، وماجد المهندس، وأصالة، ووليد توفيق، وصابر الرباعي، وبلقيس، وعاصي الحلاني، وعمر العبداللات، ومحمد عساف، وأحمد فتحي، وإيهاب توفيق، وأبو، كلمات الدكتور مدحت العدل، وألحان صلاح الشرنوبي.

كما شهد حفل تتويج صناع الأمل هذا العام مشاركة أكبر عدد من النجوم والفنانين والمثقفين والإعلاميين ومشاهير التواصل الاجتماعي في العالم العربي، إضافة إلى نخبة من الشخصيات المشهود لها في العمل الإنساني في دولة الإمارات.

اقرأ أيضا..

رمضان 2024 .. خريطة مسلسلات رمضان والقنوات الناقلة

أول تعليق من الفنانة أحلام بعد حفل "صناع الأمل"