شكرا لقرائتكم خبر عن لاز ألونسو أحدث المنضمين لفيلم جاى ريتشى الجديد Fountain of Youth والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الممثل العالمى لاز ألونسو إلى فريق عمل فيلم Fountain of Youth، وهو الفيلم الجديد لـ جاي ريتشي من شركة Apple، ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "Deadline"، لم يكشف عن دور ألونسو إلى الآن.

سيلعب ألونسو دور البطولة أمام جون كراسينسكي وناتالي بورتمان وإيزا جونزاليس ودومنال جليسون الذين تم الإعلان عنهم مسبقًا، الفيلم من تأليف جيمس فاندربيلت، ويتتبع شقيقين منفصلين يتشاركان في عملية سرقة عالمية للعثور على ينبوع الشباب الأسطوري، ويجب عليهم استخدام معرفتهم بالتاريخ لمتابعة الأدلة حول مغامرة ملحمية من شأنها أن تغير حياتهم، وربما تؤدي إلى خلودهم.



لاز ألونسو

وذلك بعد أن انضمت الممثلة العالمية إيزا جونزاليس لتلعب دور البطولة أمام النجمان العالميان جون كراسينسكي وناتالي بورتمان في فيلم Fountain of Youth الذي تنتجه شركة Apple، وهو فيلم روائي طويل يعتمد على فكرة أصلية من إخراج المخرج جاي ريتشي ومن إنتاج شركة من Skydance Media.

يعد فيلم Fountain of Youth أولوية قصوى بالنسبة لشركة Skydance بعد الحصول على السيناريو من فاندربيلت، حيث أكد المصادر إنه "أذهل المديرين التنفيذيين"، لكن الاستوديو كان بحاجة إلى المجموعة المناسبة من المواهب قبل المضي قدمًا في الفيلم.