خالد حماد يقدم شارة مسلسل " إمبراطورية ميم و مليحة " لرمضان 2024

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الموسيقار المصري خالد حماد، لتقديم الموسيقى التصويرية لمسلسل "إمبراطورية ميم "، بطولة الممثل المصري خالد النبوي، و يعمل أيضاً شارة النهاية، قبل شهر رمضان 2024.

مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة الممثلين خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان و غيرهم من الممثلين، سيناريو و حوار محمد سليمان عبد المالك، و إخراج محمد سلامة.



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