تصرّف أصالة تجاه طفل على المسرح يُحدث ضجة..اليكم ما حصل-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تداول جمهور الفنانة السورية أصالة مقطع فيديو مؤثر لها في ختام حفل صناع الأمل، اذ ظهرت في المقطع وهي تحضن طفلا صغيرا الذي ايضا التقط معها صور تذكارية على المسرح.



ولاقى هذا الفيديو رواجا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي، والجميع اشاد بخطوة أصالة المحببة.

على صعيد آخر كانت قد عايدت أصالة الشعب الكويتي بمناسبة العيد الوطني الكويتي من خلال منشور قالت فيه: "كل سنه وأنتي القريبه فيكي أحلى الذكريات وأطيبها بناسك الحلوه بقلوب مهفهفه حضنتوا بكلّ حب هالوطن والحضن وسع هالدنيي كلها، كل سنه والكويت بخير وتقدم ونجاح وتبقي حلوه وتبقي غضّه والعمر كلّه تبقي بأمان، العيد الوطني الكويتي".