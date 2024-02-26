ميرنا وليد - بيروت - طرح الممثل المصري، حسن الرداد أغنية مصورة بعنوان "محارب ولعها"، وأهداها لباقي أطبال مسلسل "محارب" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2024.

ونشر حسن مقطع الفيديو عبر حسابه الرسمي، ظهر فيه بأزياء وأيام مختلفة، ثم ظهر فريق عمل "محارب" في الفيديو، ومنهم: أحمد زاهر، نرمين الفقي، ملك أحمد زاهر، محمود الليثي وغيرهم، ليهديهم حسن أغنية تحمل اسم "محارب ولعها".

وأرفق حسن الرداد مقطع الفيديو بتعليق قال فيه: " قولت أصالح زمايلى فى المسلسل فعملت لهم اغنية مخصوص".

وظهر الرداد في مقطع الفيديو وهو يقول: "ياخواتي يا حبايبي انتوا عندي في حتة تانية، أحمد زاهر أخويا وحبيبي، عم الناس اتدلع يا سيدي، محارب ولعها محارب سمعها، خالد السبكي أخويا الرياسة اسمه مسمع جاب الخلاصة، نرمين الفقي سكر حبيبتي في قلبي كالعادة".



كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- حسن الرداد يطرح أغنية "محارب" ويهديها لأبطال المسلسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.