حورية فرغلي لـ"وش تاني": "عملت 28 عملية في مناخيري وحاسة بقيت أقوى"

محمد اسماعيل - القاهرة - حلت الفنانة حورية فرغلي، ضيفة ببرنامج "وش تاني" الذي يعرض عبر قناة اليوتيوب الرسمية لموقع الخليج 365، ويقدمه الإعلامي مصطفى ياسين.

وتحدثت حورية فرغلي، خلال الحلقة عن إصابتها في مناخيرها والعمليات التي أجرتها، وإزالة رحمها، قائلة: "اليوم اللي حققت فيه انتصار كبير اني البنت الوحيدة في الوطن العربي فارسة الوطن العربي 2003 بطلة الإمارات ودبي 5 سنين، وميس إيجيبت ودلوقتي في اتحاد الفروسية وبمثل، مش فاكرة يوم ضحكت فيه من قلبي وشخصيتي في حكايات بنات كانت زي شخصيتي الحقيقية".

واستكملت: "في يوم كنت راكبة الحصان وكان عندنا بطولة جمعة وسبت.. والأحد أنا بفسحهم ومكنتش حاطة السرج عليه ومكنتش ماسكة اللجام، وقطتين اتخانقوا مع بعض فهو خاف فاترفع لفوق فوقعت على مناخيري وهو وقع عليا، ومناخيري دخلت لجوة، وعملت 28 عملية في مناخيري لحد دلوقتي".

وتابعت: "اكتشفت من أسبوعين اني عندي ورم في الرحم واضطريت أشيل الرحم كامل بكل حاجة فيه، خلاص مش هبقى أم

ولا هتجوز.. مين ده اللي يرضى يتجوز حد مش بيخلف؟، مستنية الحب اللي لسه ملقتهوش".

وأضافت: "حبست نفسي حوالي سنتين في أوضتي مش عايزة أشوف حد وحاطة فويل على كل المرايات عشان مبصش لنفسي.. ثقتي في نفسي متهزتش وحاسة اني بقيت أقوى".